Количество рейсов из Казани в Даламан увеличится в летнем сезоне

Авиакомпания Azur air в летнем сезоне увеличит количество рейсов из Казани в Даламан. С 31 июля частота полетов вырастет до трех раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Таким образом, рейсы в Даламан из Международного аэропорта «Казань» будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Даламан – одна из ключевых воздушных гаваней средиземноморского побережья Турции», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 757-200, имеющих в салоне экономического класса 238 мест.

Авиакомпания также выполняет прямые перелеты из Казани в Анталью. Этим летом рейсы – ежедневные.