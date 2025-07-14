news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 14:21

Количество рейсов из Казани в Даламан увеличится в летнем сезоне

Читайте нас в
Телеграм

Авиакомпания Azur air в летнем сезоне увеличит количество рейсов из Казани в Даламан. С 31 июля частота полетов вырастет до трех раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Таким образом, рейсы в Даламан из Международного аэропорта «Казань» будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Даламан – одна из ключевых воздушных гаваней средиземноморского побережья Турции», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 757-200, имеющих в салоне экономического класса 238 мест.

Авиакомпания также выполняет прямые перелеты из Казани в Анталью. Этим летом рейсы – ежедневные.

#авиарейсы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025