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Количество рейсов из аэропорта Бегишево в Москву увеличится в июне
Количество рейсов из аэропорта Бегишево в Москву с 1 июня увеличится до двух ежедневных за счет открытия дополнительного вечернего перелета. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Решение об открытии дополнительного авиарейса в Москву авиакомпанией „Россия“ (входит в группу „Аэрофлот“) было продиктовано востребованностью направления и 100-процентной загрузкой бортов», — говорится в сообщении.
Новый рейс будет выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Шереметьево в 19.20 и прибытием в Бегишево в 21.10. Вылет из Нижнекамска запланирован на 22.20, прибытие в Шереметьево — на 00.15.
По субботам полеты назначены из Шереметьево на 20.55 с прибытием в Бегишево в 22.40. Вылет из Бегишево состоится в 23.40, прибытие в Шереметьево — в 1.35.
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