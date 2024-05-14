Количество рейсов из аэропорта Бегишево в Москву увеличится в июне

Количество рейсов из аэропорта Бегишево в Москву с 1 июня увеличится до двух ежедневных за счет открытия дополнительного вечернего перелета. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Решение об открытии дополнительного авиарейса в Москву авиакомпанией „Россия“ (входит в группу „Аэрофлот“) было продиктовано востребованностью направления и 100-процентной загрузкой бортов», — говорится в сообщении.

Новый рейс будет выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Шереметьево в 19.20 и прибытием в Бегишево в 21.10. Вылет из Нижнекамска запланирован на 22.20, прибытие в Шереметьево — на 00.15.

По субботам полеты назначены из Шереметьево на 20.55 с прибытием в Бегишево в 22.40. Вылет из Бегишево состоится в 23.40, прибытие в Шереметьево — в 1.35.