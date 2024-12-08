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Количество разводов в Татарстане за год снизилось на 8,3%
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
За первые девять месяцев 2024 года в Татарстане развелись 9 874 человека. Это на 1004, или 8,3%, меньше чем годом ранее. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.
В то же время в республике отмечается снижение браков — с начала года их заключили почти 18,7 тысячи человек. В сравнении с 2023 годом это на 620 человек, или 4,6%, меньше.
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