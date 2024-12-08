news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 8 декабря 2024 11:41

Количество разводов в Татарстане за год снизилось на 8,3%

Скопировать ссылку
Количество разводов в Татарстане за год снизилось на 8,3%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За первые девять месяцев 2024 года в Татарстане развелись 9 874 человека. Это на 1004, или 8,3%, меньше чем годом ранее. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.

В то же время в республике отмечается снижение браков — с начала года их заключили почти 18,7 тысячи человек. В сравнении с 2023 годом это на 620 человек, или 4,6%, меньше.

#развод #брак #татарстанстат
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100