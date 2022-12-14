Количество «раскрытых» счетов эскроу в Татарстане с начала года возросло вдвое

Количество счетов эскроу, с которых застройщикам после сдачи домов были перечислены деньги, в Татарстане с начала года выросло в 1,9 раза, – до 24,3 тыс., следует из информации ЦБ.

Всего за время действия проектного финансирования строительные компании получили со счетов эскроу после ввода домов в эксплуатацию 94,3 млрд рублей по данным на 1 ноября этого года. С начала года сумма выросла в 2 раза.

На 1 ноября в банковской системе Татарстана насчитывалось 16,2 тыс. действующих договоров эскроу – это на 1,9% больше, чем на начало года, сумма средств на них выросла на 27,1% – до 77,3 млрд рублей.

В то же время застройщики привлекли в банках 290,8 млрд рублей – в 2 раза больше, чем было на начало года, количество кредитных договоров выросло на 43% – до 276 единиц.

Банк России принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Ипотека» и выполнении поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства жилья, банковским кредитованием. Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для граждан — деньги дольщиков защищены на счетах эскроу.