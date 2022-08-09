В стройотрасли РТ на 7% упало число работников из-за неприехавших иностранцев

Количество работников строительной отрасли Татарстана в первой половине 2022 года снизилось на 7% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии стройотрасли в РТ.

«На 7% снизилось количество работников строительной отрасли. Это касается в основном иностранных граждан, которые не смогли приехать к нам работать», – сказал министр.

Он добавил, что зарплата строителей в Татарстане на сегодняшний день составляет около 48 тыс. рублей в месяц.

Объемы работ стройкомплекса за это время выросли на 10% по сравнению с прошлогодними показателями, а по отгруженной строительной продукции прирост составил 4%.

«Показатели очень хорошие, и мы планируем дойти с ними до конца года. Наша строительная отрасль была и остается локомотивом в экономике страны и республики», – заключил спикер.