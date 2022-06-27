Количество работников промпарков в Татарстане с начала года выросло на 4,2 тыс. человек

На 1 июня по сравнению с началом года количество работающих в промышленных парках Татарстана увеличилось на 4,2 тыс. человек, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам главы Минэкономики, на 1,8 тыс. больше человек стали работать в промышленных парках, расположенных в Казани и Набережных Челнах, на 2,4 тыс. – в районах республики.

Росту количества занятых способствовала, в том числе реализации мер поддержки, оказываемых резидентам в рамках Концепции повышения эффективности деятельности промышленных парков с заполняемостью менее 70%. Она предполагает предоставление налоговых льгот, субсидирование затрат на электроэнергию, предоставление поручительств и льготных займов.