Количество рабочих мест Wildberries в Зеленодольске увеличится до 7,3 тыс.

Резидент ТОСЭР «Зеленодольск» интернет-магазин Wildberries защитил в пятницу изменения в действующее соглашение. Теперь, после положительного заключения комиссии, инвестпроект предполагает создание не 4 тыс. рабочих мест, а 7,3 тыс.

При этом стоимость проекта, наоборот, снижается. Если в 2019 году, на старте инвестпроекта, он оценивался в 5,1 млрд рублей, то после изменений сократится до 4,5 млрд рублей, сказал заместитель руководителя исполкома Зеленодольского МР Зульфат Хабибуллин.

«Объем инвестиций сокращается незначительно – в пределах 10%. Это связано с тем, что в процессе строительства были проанализированы новые строительные организации, перезаключены контракты, то есть сокращение произошло на этапе капитальных вложений», – уточнил представитель мэрии Зеленодольска.

Распределительный комплекс Wildberries находится на промышленной площадке Зеленодольска, обе его очереди уже построены и введены в эксплуатацию. Формирование и набор новых рабочих мест завершится к концу 2022 года.