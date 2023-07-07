Количество проверок бизнеса в Татарстане за полгода сократилось в 1,4 раза

В Татарстане количество проверок бизнеса, проведенных республиканскими органами контроля, за первое полугодие 2023 года снизилось в 1,4 раза (или на 28%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минэкономики РТ, на 1 июля 2022 года было проведено 1950 проверок, на 1 июля 2023 года — 1404.

Таким образом, отмечают в ведомстве, мораторий на проведение проверок показал свою эффективность. Он продлен до 2030 года. В то же время сохраняются внеплановые проверки. Но проводить их контролирующие органы могут только на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. Профилактических визитов за 2023 год проведено в 2,3 раза больше, чем проверок, приводят статистику в министерстве.

Предприниматели могут узнать о своих правах при проверке из видеоролика Минэкономразвития России, размещенного на сайте Миниэкономики РТ, его можно посмотреть по ссылке.

Узнать о планируемых и текущих проверках и профилактических мероприятиях органов контроля, а также увидеть принятые по итогам решения предприниматели могут в личном кабинете портала госуслуг РФ в разделе «Контроль и надзор».