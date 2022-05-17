Количество проверок бизнеса в Татарстане с введением моратория сократилось в 11 раз

В Республике Татарстан за два месяца действия моратория на проверки республиканских предприятий региональными и муниципальными органами контроля число проверок сократилось в 11 раз по отношению к январю-февралю текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом с 10 марта — даты введения моратория — жалоб на его нарушение в Татарстане не поступало, на что обратил внимание вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Мы всегда работали над снижением любых административных барьеров и созданием максимально благоприятных условий для предприятий республики. Федеральный мораторий на проверки дает компаниям возможность сконцентрироваться на своих основных задачах, обеспечить бесперебойную, стабильную работу», — подчеркнул министр.

Всего за время действия моратория на проверки в Татарстане отменено свыше 2,2 тыс. проверок и прекращено еще более 500. Плановые проверки остались только у закрытого перечня объектов контроля.

У бизнесменов есть возможность во время действия моратория на проверки при возникновении вопросов или спорных ситуаций подать жалобу через портал госуслуг или в Минэкономразвития России.