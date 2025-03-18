Количество проектов Академии наук РТ за год выросло более чем в два раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество проектов Академии наук Татарстана за прошлый год увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Упор на проекты привел к тому, что за 2024 год их количество выросло с 35 до 75. Но при этом важно отметить, что, к сожалению, в большей части в высокой степени готовности проекты социально-гуманитарного направления. И только у десяти из поданных на конкурс проектов был подтвержденный квалифицированный государственный заказчик. Это наше самое узкое место», – рассказал он.

Минниханов напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. «Учитывая важность задачи духовно-нравственного воспитания молодого поколения в современном социально-политическом контексте, Академия наук реализует научную программу «Татары на службе Отечеству», – отметил он.

По словам руководителям организации, эта программа призвана раскрыть вклад татарского народа в становление, развитие и защиту рубежей Российского государства.

Минниханов добавил, что в год 80-летия Великой Победы в апреле будут организованы международный научный форум «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов», научный семинар «Трудовой подвиг татарстанцев в годы Великой Отечественной войны» и круглый стол «Советские писатели в ТАССР в годы Великой Отечественной войны».