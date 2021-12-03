Роспотребнадзор РТ: Количество татарстанцев, привитых от коронавируса, близится к 70%

От коронавирусной инфекции в Татарстане привито 67% от числа совершеннолетних жителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня привито 67% взрослого населения», – уточнила спикер.

Для формирования коллективного иммунитета в республике необходимо привить 80% совершеннолетних. Она добавила, что вакцинация пожилого населения и студентов по-прежнему движется не так активно, как хотелось бы.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что повторную вакцинацию жители тоже проходят не достаточно активно, что является большой ошибкой в сложившейся эпидситуации.