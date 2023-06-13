Количество преступлений в Татарстане с начала года выросло на 6%

В Республике Татарстан за январь-апрель зарегистрировано 18642 преступлений. Это на 6,4 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в МВД России.

В настоящее время правоохранителями раскрыто 8072 дел.

Стоит отметить, что 5727 из общего числа преступлений составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Данный показатель на 11,4 процентов больше в сравнении с прошлым годом.

Согласно данным ведомства, Татарстан стоит на 9 месте среди регионов, в которых зарегистрирован рост преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Так, в Белгородской области процент прироста составил почти 109 процентов, в Костромской области – 77,1, в Республике Адыгея ­– 76,9, в Калужской области – 66,7, в Калининградской области – 53,6, в Республике Хакасия – 43,3, в Тюменской области– 39,7, в Ростовской области – 34,1, в Татарстане – 28,6, в Ямало-Ненецком АО – 25.

Всего в России за январь - апрель 2023 года зарегистрировано 644,8 тыс. преступлений, в результате которых погибли 7,4 тыс. человек, сообщают в ведомстве.