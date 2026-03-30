Количество предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» увеличилось на 37,6%

По итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Татарстана в государственной системе цифровой маркировки товаров «Честный Знак» составило порядка 5800. По информации пресс-службы системы, это на 37,6% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В топ-5 видов предпринимательской деятельности субъектов МСП РТ, зарегистрированных в «Честном Знаке», входит розничная торговля по почте и интернету, торговля пищевыми продуктами, ресторанная деятельность и доставка продуктов, стоматологическая практика, а также розничная торговля одеждой.

Напомним, что в феврале 2026 года в Казани открылся Центр поддержки предпринимателей «Честного знака». В нем предпринимателям доступны бесплатные консультации по регистрации в системе маркировки, нанесению кодов маркировки, работе с электронным документооборотом и наполнению Национального каталога товаров.

Отдельное направление – информирование о мерах господдержки, в том числе о субсидировании оборудования и беспроцентной рассрочке. Всё это поможет минимизировать затраты бизнеса, связанные с маркировкой товаров, проконсультироваться по юридическим и техническим вопросам маркировки, узнать о борьбе с контрафактом и цифровой трансформации бизнеса.

Проект реализован при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и Центра «Мой бизнес» по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За бесплатной консультацией и экспертной помощью по записи с вопросами маркировки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28.

За время работы государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный Знак» доля нелегального оборота товаров сократилась почти втрое, с 26% до 9%. Это помогло «обелению» рынка и росту прибыльности легального бизнеса.

Только за 2025 год система заблокировала свыше 2,8 миллиарда попыток реализации нелегальной и контрафактной продукции. По вопросам поддержки бизнеса Татарстана можно обратиться по номеру Единого контакт-центра 8 (843) 524-90-90.

Государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает ЦРПТ, – это национальная система цифровой маркировки товаров, которая призвана противодействовать незаконному обороту товаров и защищать права потребителей от приобретения подделок.

«Честный знак» представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код – DataMatrix, несущий в себе информацию о конкретном продукте. С помощью смартфона и одноименного приложения можно проверить происхождение конкретного товара. По результатам сканирования кода приложение выдаст информацию о производителе, дате производства и ввоза товара в страну, составе и сроках годности. Кроме того, товар можно проверить на легальность. Если код товара не будет найден в системе, приложение выдаст предупреждение.