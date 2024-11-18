Количество пожаров в Нижнекамском районе РТ уменьшилось на 35%

С начала текущего 2024 года на территории Нижнекамского района Татарстана, согласно данным на 18 ноября, произошло 204 пожара, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому району ГУ МЧС России по РТ Рамиль Насибуллин.

По словам докладчика, погибших при пожарах в этом году нет, тогда как в прошлом году была зафиксирована гибель пятерых человек. Также годом ранее число пострадавших при пожарах составило четыре человека, в этом — восемь.

С начала ноября в Нижнекамском районе произошло десять пожаров, большая часть которых приходится на территорию за пределами города Нижнекамска.

«Ежегодный анализ пожаров показывает, что в преддверии зимы и наступления холодов увеличивается количество пожаров и негативных последствий от них», — отметил Насибуллин.

Основными причинами возгораний являются: неисправность отопительных печей и дымоходов, неисправность электросети и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим Рамиль Насибуллин напомнил о правилах пожарной безопасности и необходимости проведения профилактической работы с населением.