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Количество пожаров в Нижнекамском районе РТ уменьшилось на 35%
С начала текущего 2024 года на территории Нижнекамского района Татарстана, согласно данным на 18 ноября, произошло 204 пожара, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому району ГУ МЧС России по РТ Рамиль Насибуллин.
По словам докладчика, погибших при пожарах в этом году нет, тогда как в прошлом году была зафиксирована гибель пятерых человек. Также годом ранее число пострадавших при пожарах составило четыре человека, в этом — восемь.
С начала ноября в Нижнекамском районе произошло десять пожаров, большая часть которых приходится на территорию за пределами города Нижнекамска.
«Ежегодный анализ пожаров показывает, что в преддверии зимы и наступления холодов увеличивается количество пожаров и негативных последствий от них», — отметил Насибуллин.
Основными причинами возгораний являются: неисправность отопительных печей и дымоходов, неисправность электросети и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.
В связи с этим Рамиль Насибуллин напомнил о правилах пожарной безопасности и необходимости проведения профилактической работы с населением.
Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.
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