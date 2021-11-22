Количество пожаров в Казани за год сократилось на 2%

Частота возникновения пожаров в столице Татарстана в 2021 году снизилась на 2%. Всего зафиксировано 1,29 тыс. случаев возгорания. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Докладчик напомнил, что прошедшее лето было засушливым и принесло с собой высокую пожароопасность, в том числе и в татарстанскую столицу. В 2021 году было проведено 11 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а также пять заседаний по ликвидации последствий пожаров в жилом секторе.

«С начала 2021 года в Казани зарегистрировано 1292 пожара. Благодаря проведенной пожарными подразделениями профилактической работе нам удалось снизить количество пожаров на 2%», — отметил Тимурханов.

Он добавил, что с начала года в пожарах погибли 28 казанцев, получили травмы 55 человек.

«Основными причинами пожаров в жилом секторе стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил использования печей, а также другие причины», — заключил Фердинант Тимурханов.