Количество пожаров в Казани с начала года снизилось на треть

В татарстанской столице число пожаров с начала года оказалось на 33% ниже, чем за такой же период 2021-го. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

Он отметил, что из-за наступившей жары значительно возрастает опасность возникновения возгораний и призвал горожан соблюдать технику противопожарной безопасности.

«На 8 июля в Казани зафиксировано 605 пожаров. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 915 пожаров – текущий показатель снизился на 33%. Благодаря проведенной работе профильных ведомств нам удалось существенно снизить количество пожаров в городе по сравнению с предыдущими годами», – отметил докладчик.

В то же время, по словам Тимурханова, в пожарах с начала текущего года погибли 19 человек, а в прошлом году этот показатель был на отметке в 15 человек. Спасены из огня 23 человека.

