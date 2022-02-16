Количество поступивших в Арбитражный суд Татарстана жалоб снизилось до 124

В прошлом году в Арбитражный суд Татарстана поступило 124 жалобы. В 2020 году их было 127, а в 2019-м – 167. Об этом сообщил на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ его председатель Максим Боровков.

«Из поступивших в прошлом году жалоб 92 связаны с бездействием судей, 30 – с действиями работников аппарата, поступило по одной жалобе организационного характера и на действия суда общей юрисдикции. 20 жалоб были признаны руководством суда полностью или частично обоснованными, из них 12 – на действие судьи, восемь – на действия работников аппарата», – заявил докладчик.

Боровков сделал акцент на поступающие в суд жалобы, которые «идут вразрез не только с нормами закона, но и со здравым смыслом». «К сожалению, анализ немалой части поступающих обращений позволяет сделать вывод о том, что подчас механизм, который призван сохранять и соблюдать принципы судопроизводства воспринимается лицами неправильно. Более того, происходит искажение самих целей такого механизма, поскольку последнее воспринимается некоторыми в качестве рычага давления на судью, рассматривающего дело», – отметил он.

По словам председателя Арбитражного суда, как правило, такие обращения подаются лицами с высшим юридическим образованием, разбирающимися в сфере предпринимательских, юридических услуг, а также лицами, ведущими преподавательскую деятельность.

В качестве примера он рассказал об обращении одного их участников третейского суда в Татарстане, который потребовал рассматривать дела по выданным исполнительным листам, закрепив за ними отдельных судей.

«Кроме того, поступали обращения, откровенно содержащие признаки деятельности, подрывающей государственные устои. Такого рода обращения мы отправляем по компетенции в правоохранительные органы», – заключил Боровков.