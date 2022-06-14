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Ру Тат
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Политика
14 июня 2022  17:20

Количество пострадавших при обстреле Брянской области выросло до шести человек

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Число пострадавших при обстреле села Займище в Брянской области увеличилось до шести человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное», — написал Богомаз. 

По словам руководителя области, в селе повреждено примерно 50 домов. Оценку ущерба проведут после завершения работы оперативных служб.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Брянскую область, время от времени подвергаются обстрелам с территории этой страны. 

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях российских Вооруженных сил, объявленную недостоверной.

#спецоперация #обстрел
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