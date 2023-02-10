Количество погибших в Турции превысило уже 20 тыс. человек

Турецкие власти вновь обновили данные по количеству жертв землетрясений – по сообщению Минздрава, на данный момент погибли уже 20 тыс. 213 человек. Количество раненых увеличилось до 80 тыс. 52 человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

По-прежнему в ликвидации последствий стихийного бедствия, с учетом помощи от спасателей из других стран, задействованы более 141 тысячи человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день землетрясение произошло в центральной части Турции, а затем последовало несколько афтершоков. До 12 февраля в стране объявлен общенациональный траур.