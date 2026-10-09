news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 октября 2026 08:26

Количество погибших в ДТП с мотоциклами в Казани выросло в семь раз

Читайте нас в

Количество погибших в авариях с мототранспортом в Казани выросло в семь раз. Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани рассказал глава Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин.

«За девять месяцев 2025 года в Казани произошло 78 аварий с мототранспортом, в которых пострадали 88 человек и один погиб. За такой же период этого года произошла 71 авария, пострадали 74 человека и погибли 7 человек. Таким образом, рост погибших в авариях с мотоциклами оставил 600%», – рассказал Михаил Савин.

#гаи #ДТП в Татарстане #дтп в казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Водительские права некоторых жителей РТ стали недействительными – МВД

Водительские права некоторых жителей РТ стали недействительными – МВД

8 октября 2026

Эксперты назвали лидеров по строительству частных мобильных сетей

8 октября 2026
Новости партнеров