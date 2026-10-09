Количество погибших в ДТП на дорогах Казани выросло на 81%

Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Количество ДТП в городе практически не изменилось, но резко возросла их тяжесть. За девять месяцев этого года в Казани зарегистрировано 847 ДТП, это меньше на 0,5%, чем за аналогичный период прошлого года. Число раненых снизилось на 1,4% – в прошлом году их было 1028, в этом – 1014. Но самый страшный показатель – это рост количества погибших на 81%», – заявил Рустем Гафаров.