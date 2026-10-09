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Происшествия 9 октября 2026 13:15

Количество погибших в ДТП на дорогах Казани выросло на 81%

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Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Количество ДТП в городе практически не изменилось, но резко возросла их тяжесть. За девять месяцев этого года в Казани зарегистрировано 847 ДТП, это меньше на 0,5%, чем за аналогичный период прошлого года. Число раненых снизилось на 1,4% – в прошлом году их было 1028, в этом – 1014. Но самый страшный показатель – это рост количества погибших на 81%», – заявил Рустем Гафаров.

#смертельные дтп #исполком #погиб в дтп
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