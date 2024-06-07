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Происшествия 7 июня 2024 11:00

Количество погибших в ДТП мотоциклистов в Татарстане выросло почти в три раза

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Статистика гибели мотоциклистов на дорогах Татарстана за последние четыре года пугает. Если за пять месяцев 2020 года в ДТП погибли 3 мотоциклиста, то за такой же период в этом году – уже 8. Об этом сегодня говорили на круглом столе в Госавтоинспекции Татарстана с участием представителей мотосообществ.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Печальная статистика в этой части говорит о том, что еще не все осознают масштаб проблемы. Поэтому мы приняли решение позвать лидеров мнений для демонстрации статистики и предупреждения роста этой статистики», – объяснил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Июнь только начался, а уже на дорогах республики погибли два байкера, а 48 мотоциклистов и их пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

#Происшествия
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