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Количество погибших в ДТП мотоциклистов в Татарстане выросло почти в три раза
Статистика гибели мотоциклистов на дорогах Татарстана за последние четыре года пугает. Если за пять месяцев 2020 года в ДТП погибли 3 мотоциклиста, то за такой же период в этом году – уже 8. Об этом сегодня говорили на круглом столе в Госавтоинспекции Татарстана с участием представителей мотосообществ.
«Печальная статистика в этой части говорит о том, что еще не все осознают масштаб проблемы. Поэтому мы приняли решение позвать лидеров мнений для демонстрации статистики и предупреждения роста этой статистики», – объяснил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.
Июнь только начался, а уже на дорогах республики погибли два байкера, а 48 мотоциклистов и их пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
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