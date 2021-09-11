Количество погибших при взрыве газа под Ельцом увеличилось до трех

Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего при взрыве газа в доме под Ельцом. Таким образом число жертв достигло трех человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

На данный момент ведется операция по спасению еще одного пострадавшего, состояние которого неизвестно. Уточняется, что человека нашли глубоко под завалом.

«Под завалами обнаружен еще один пострадавший. Его состояние уточняется», — сказано в сообщении администрации региона.

Информация о взрыве газа в двухэтажном доме №24 по ул. Школьная поселка Солидарность поступила в 0.52 по московскому времени. Частично обрушилась стена и один из двух подъездов.

Сообщалось о двух погибших — женщине 1971 года рождения и девочке 11 лет, также пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения.