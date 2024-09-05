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Татар-информ
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Новости Татарстана и Казани
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Количество подписчиков телеграм-канала «Татар-информ. Главное» достигло 10 тысяч человек
Количество подписчиков телеграм-канала «Татар-информ.Главное» достигло 10 тысяч человек.
Официальный телеграм-канал «Татар-информ» был создан 10 октября 2022 года. Сейчас в группе опубликовано более 7 тысяч публикаций о самых важных событиях Татарстана.
За последнее время самыми популярными постами стали новости про открытие агробиотехнопарка в Лаишевском районе РТ, спуск на воду первого водородного судна в Татарстане, а также про восстановление Татарстаном разрушенных зданий в ЛНР и ДНР.
Напомним, что «Татар-информ» также представлен в YouTube, ВКонтакте, «Дзен» и Одноклассниках.
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