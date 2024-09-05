Фото:©«Татар-информ»

Количество подписчиков телеграм-канала «Татар-информ.Главное» достигло 10 тысяч человек.

Официальный телеграм-канал «Татар-информ» был создан 10 октября 2022 года. Сейчас в группе опубликовано более 7 тысяч публикаций о самых важных событиях Татарстана.

За последнее время самыми популярными постами стали новости про открытие агробиотехнопарка в Лаишевском районе РТ, спуск на воду первого водородного судна в Татарстане, а также про восстановление Татарстаном разрушенных зданий в ЛНР и ДНР.

Напомним, что «Татар-информ» также представлен в YouTube, ВКонтакте, «Дзен» и Одноклассниках.