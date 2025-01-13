В Казани снизилось число случаев пневмонии с тяжелым течением

Одним из вызовов осенне-зимнего периода 2024 года в Татарстане и Казани стала напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник горуправления здравоохранения Владимир Филатов.

«С середины октября и до конца ноября прошедшего года отмечалось существенное повышение заболеваемости. Сегодня мы отмечаем незначительное снижение. Так, на 52-й неделе темп прироста составил минус 8,9% как среди детского, так и взрослого населения», – отметил Филатов.

Он также подчеркнул, что количество внебольничных пневмоний с тяжелым течением сохраняется и составляет от 0,9% до 2,4% от общего числа случаев. Примерно треть лабораторно подтвержденных внебольничных пневмоний были вызваны микоплазменной инфекцией. Они длятся дольше и протекают тяжелее. Поэтому важно своевременно обратиться ко врачу, чтобы начать лечение.

«Мы рекомендуем жителям нашего города соблюдать определенные правила для защиты своего здоровья и здоровья ваших близких: пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания ОРВИ, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест. Проветривать и увлажнять воздух в помещении, употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С. Самое главное, при наличии признаков ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом», – заключил Филатов.