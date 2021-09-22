Количество платежных карт у татарстанцев выросло на 11%

На конец первого полугодия 2021 года у жителей Татарстана насчитывалось 8,4 млн платежных карт. Это на 11% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану.

За первые шесть месяцев татарстанцы с использованием банковских карт оплатили товары и услуги 419,5 млн раз — на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма безналичных платежей увеличилась на 18,7% — до 294,8 млрд рублей.

«Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 94% по количеству и 45% по сумме. Таким образом, за первое полугодие в Татарстане совершено почти в 15 раз больше операций по оплате картами товаров и услуг, чем по снятию наличных», — отмечают в пресс-службе.

Средняя сумма безналичного платежа составила 703 рубля, тогда как операции по снятию наличных — 12,4 тыс. рублей.

На 1 июля текущего года в организациях торговли и услуг республики было установлено 89,6 тыс. электронных терминалов, что на 7,6% больше, чем год назад.