Количество педагогических классов в школах Татарстана за год выросло на 44%

Количество психолого-педагогических классов в Татарстане по сравнению с прошлым учебным годом выросло на 44%. Всего за год было открыто еще 140 таких классов. Об этом сообщила ведущий советник отдела развития дополнительного профессионального образования Минобрнауки РТ Гузель Гиниатуллина.

«В 2023-2024 учебном году открыто 320 профильных классов психолого-педагогической направленности. Они функционируют в 221 школе, в них обучалось 6,5 тыс. школьников», — рассказала спикер на заседании общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач.

По словам Гиниатуллиной, в России до конца этого года запланировано создание не менее 5 тыс. профильных классов. «Это около 56 классов на регион. У нас значительное превышение <...>», — подчеркнула она.

Учащиеся профильных классов осваивают основы педагогики, психологии и вожатского мастерства, анализируют педагогические ситуации, обучаются методам взаимодействия с учениками. «Самое основное — погружение в профессию со школьной скамьи», — отметила спикер.

В Татарстане действует проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти и общественному контролю за их исполнением. Ранее татарстанцы вместе с экспертами сформировали задачи для Министерства образования и науки РТ на 2024 год.

С помощью голосования были выбраны семь задач. Одна из них связана с увеличением количества классов психолого-педагогической направленности в школах на 10%.