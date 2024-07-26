Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Количество педагогических классов в школах Татарстана за год выросло на 44%
Количество психолого-педагогических классов в Татарстане по сравнению с прошлым учебным годом выросло на 44%. Всего за год было открыто еще 140 таких классов. Об этом сообщила ведущий советник отдела развития дополнительного профессионального образования Минобрнауки РТ Гузель Гиниатуллина.
«В 2023-2024 учебном году открыто 320 профильных классов психолого-педагогической направленности. Они функционируют в 221 школе, в них обучалось 6,5 тыс. школьников», — рассказала спикер на заседании общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач.
По словам Гиниатуллиной, в России до конца этого года запланировано создание не менее 5 тыс. профильных классов. «Это около 56 классов на регион. У нас значительное превышение <...>», — подчеркнула она.
Учащиеся профильных классов осваивают основы педагогики, психологии и вожатского мастерства, анализируют педагогические ситуации, обучаются методам взаимодействия с учениками. «Самое основное — погружение в профессию со школьной скамьи», — отметила спикер.
В Татарстане действует проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти и общественному контролю за их исполнением. Ранее татарстанцы вместе с экспертами сформировали задачи для Министерства образования и науки РТ на 2024 год.
С помощью голосования были выбраны семь задач. Одна из них связана с увеличением количества классов психолого-педагогической направленности в школах на 10%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»