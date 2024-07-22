Количество отправленных пассажиров с вокзала Казань-1 выросло на 16%

В первом полугодии с вокзала Казань-1 было отправлено на 16% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Поездами пригородного и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса Казань-1 в январе – июне отправились 1,1 млн пассажиров», – говорится в сообщении.

За такой же период с железнодорожного вокзала Казань-Восстание выехали 339 тыс. человек. Это на 4% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Всего за полгода с крупных железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги было отправлено более 10,1 млн человек. Рост составил 10% к уровню прошлого года.