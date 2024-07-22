Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Количество отправленных пассажиров с вокзала Казань-1 выросло на 16%
В первом полугодии с вокзала Казань-1 было отправлено на 16% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Поездами пригородного и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса Казань-1 в январе – июне отправились 1,1 млн пассажиров», – говорится в сообщении.
За такой же период с железнодорожного вокзала Казань-Восстание выехали 339 тыс. человек. Это на 4% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.
Всего за полгода с крупных железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги было отправлено более 10,1 млн человек. Рост составил 10% к уровню прошлого года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»