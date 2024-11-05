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Количество отказников в российских роддомах снизилось на 80% за 12 лет
Количество отказников в российских роддомах снизилось на 80% начиная с 2012 года, как сообщает Минздрав РФ.
В Минздраве такую статистику связали с реализацией дорожной карты по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.
В субъектах РФ также утверждены региональные программы по повышению рождаемости.
Как сообщают ТАСС, эти планы включают мероприятия по профилактике ранней беременности, искусственного прерывания беременности по желанию женщины, отказов от детей и социального сиротства.
Рекомендации по профилактике отказов от детей в роддомах, разработали еще десять лет назад, как отметили в Минздраве РФ, 30-60% случаев отказа от ребенка в роддоме можно предотвратить.
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