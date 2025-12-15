Количество отдыхающих в санаториях Татарстана выросло на 2%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2025 году санатории Татарстана посетили примерно 138 тыс. человек, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие предварительные итоги сезона привел председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Надо отметить, что это восьмой результат в Российской Федерации. В целом по стране количество отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях уменьшилось. Взрывной рост [числа] отдыхающих в санаториях в текущем году прекратился. Сейчас мы вышли на некое некое плато», – отметил он.

При этом, по его словам, растет количество гостей из самого Татарстана.

«Количество отдыхающих в республиканских здравницах жителей Татарстана увеличилось на 15%. И в ряде здравниц составляет до 90%. Это стало результатом нашей системной работы», – подчеркнул Терентьев.