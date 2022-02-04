Количество оказанных услуг в МФЦ за семь лет выросло почти в четыре раза

Количество услуг, оказанных в МФЦ Татарстана, за семь лет выросло почти в четыре раза. Всего за этот период было оказано 28,7 млн услуг. Об этом сообщила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова на расширенном заседании коллегии учреждения.

«Высокая востребованность подтверждается стабильным ростом количества оказанных услуг в МФЦ, которое за семилетний период работы выросло почти в четыре раза, — сказала докладчик. — В прошлом году добавились федеральные услуги МВД, Налоговой службы, а также республиканских организаций».

Музафарова заметила, что всегда в пятерку наиболее востребованных услуг МФЦ входили преимущественно услуги федеральных органов, по которым за год поступают сотни тысяч обращений. Но в прошлом году ситуация изменилась.

«Рекордсменом по резкому увеличению спроса стала услуга по подтверждению учетной записи ЕСИА на портале госуслуг. Если в предыдущие годы она всегда занимала шестую строку в рейтинге востребованных услуг, то в прошлом году вошла в тройку лидеров, достигнув значения почти 800 тыс.», — подчеркнула она.

Руководитель ведомства добавила, что на втором месте находится услуга по информированию заявителей о налоговой задолженности. «Изначально эта услуга предлагалась заявителям как сопутствующая при получении других услуг. А сейчас граждане оценили удобство возможности одновременного получения информации и погашения задолженности через Pos-терминалы в том же окне у оператора», — уточнила она.

Докладчик также отметила, что в период получения гражданами QR-кодов количество обращений в МФЦ достигало 28 тыс. в день.

В Татарстане в 2020 году МФЦ было оказано 5,3 млн услуг (примерно 20 тыс. в день), а в прошлом 2021-м — 6,9 млн (около 26 тыс. в день).

Согласно федеральной Концепции развития системы МФЦ, к 2024 году все социально значимые услуги должны перейти в многофункциональные центры. Также они будут оказываться через портал госуслуг. В органах власти прием граждан прекратится.