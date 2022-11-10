Количество обращений в «Народный контроль» Татарстана за девять месяцев выросло на 9%

В Татарстане за девять месяцев в систему «Народный контроль» поступило около 74,4 тыс. уведомлений, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 72% обращений решены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на заседании Комитета Государственного Совета республики по законности и правопорядку.

«Свыше 53,6 тыс. обращений решены, по 14 тыс. работы запланированы, на более 4 тыс. обращений дан мотивированный отказ. Сегодня свыше 2 тыс. уведомлений находятся в работе», — рассказала омбудсмен.

По словам Сабурской, от татарстанцев поступают сообщения по вопросам цифровизации, связанные с защитой персональных данных, доступом к государственным услугам, блокировкой контента в социальных сетях, киберпреступлениями и другими темами.

«„Народный контроль” позволяет точно решать проблемы конкретных граждан. Система зарекомендовала себя с положительной стороны как канал обратной связи между населением и органами власти по предложениям граждан в решении социальных вопросов», — подчеркнула она.

Государственная информационная система «Народный контроль» была создана в Татарстане в 2012 году. Всего за прошедшие годы отработано более миллиона заявок. Большая часть обращений, или 85%, решены положительно.