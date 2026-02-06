Количество обращений в МФЦ РТ за год возросло на 9,4%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Офисы МФЦ в Татарстане в 2025 году приняли 6,5 миллионов заявителей, что на 9,4% превышает показатели 2024 года. Об этом в ходе коллегии сообщила директор ГБУ МФЦ Республики Татарстан Ленара Музафарова.

«Сегодня МФЦ Татарстана представляет собой обширную, комфортную и ориентированную на потребителей сеть, обеспечивающую шаговую доступность для 90% населения», – сказала она.

По ее данным, ежедневно центры посещают около 15 тысяч человек. Такой рост потока подтверждает, что, несмотря на развитие цифровых каналов, офлайн-формат с живым общением остается критически важным для населения.

«Не случайно на вновь присоединенных к России территориях повсеместно и стремительно открываются офисы «Мои документы». Они – самая удобная, мобильная и надежная оффлайн площадка по предоставлению государственных услуг. Идет географическое развитие сети, происходят внутренние технологические и регламентные изменения. В этом и последующих годах наша работа будет строиться в соответствии с запросами общества и государства ради того, чтобы для обычного человека процесс получения нужного документа окончательно перестал быть вызовом, и превратился в мимолетную обыденность», – добавила спикер.