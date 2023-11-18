Количество обращений татарстанцев по программе «Наш двор» сократилось на 32%

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С начала 2023 года по программе «Наш двор» поступило 7 342 обращения от татарстанцев. По сравнению с 2022-м показатель сократился на 32%. Об этом руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина доложила на совещании в Доме Правительства РТ.

«Причин несколько. В частности, увеличилось количество и повысилось качество очных встреч. В этом году проведено более 4 тыс. встреч, по каждому двору проходит минимум 3 встречи. Помимо этого, ведется регулярная медийная работа по вопросам программы», – объяснила сокращение количества Зиннатуллина.

Всего за четыре года реализации республиканской программы было получено 48 493 обращения от жителей, сообщается на сайте Раиса РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.