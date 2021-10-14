Количество обращений к детскому омбудсмену РТ за год увеличилось на 8%

За год работы на посту уполномоченного по правам ребенка в Татарстане к Ирине Волынец поступило почти 2 тыс. обращений. Чаще они были связаны с социальной незащищенностью детей, буллингом и конфликтами между родителями. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказала сама детский омбудсмен РТ.

«За время моей работы количество обращений увеличилось на 8% и составило 1,9 тыс. Одним из самых частых поводов стала социальная обеспеченность и незащищенность. Также в первую тройку входят школьные конфликты, причем это и буллинг, и конфликты с учителями. По этому поводу разработана целая методика противодействия буллингу, отдельные пособия для родителей, детей, учителей», — отметила собеседница агентства.

Кроме того, часто причинами для обращения к омбудсмену становились отношения с ребенком после развода родителей, а также споры, связанные с алиментами.