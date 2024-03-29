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Количество обращений к депутатам Госдумы от Татарстана выросло в 3,5 раза
Депутатам Госдумы от Татарстана с начала восьмого созыва и до конца 2023 года поступило более 38,1 тыс. обращений. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом созыве Государственной Думы. Об этом сообщил депутат нижней палаты российского парламента Айрат Фаррахов на 52-м заседании Госсовета РТ.
«Это говорит о том, что доверие избирателей к нам растет, повышается эффективность работы депутатов, обратная связь с избирателями. Люди обращаются с надеждой решить свой вопрос, и надежды людей оправдываются», – сказал докладчик.
Фаррахов добавил, что во время избирательной кампании 2021 года от Татарстана депутаты Госдумы получили 5 456 наказов. На сегодня 3 210 наказов, или 59%, исполнены полностью.
«Работа с избирателями – важнейшая часть нашей деятельности. Доверие нашего избирателя – это своевременное решение его наказов», – подчеркнул он.
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