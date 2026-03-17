Количество обращений к бизнес-омбудсмену Татарстана за год снизилось на 23%

Более 1,2 тыс. обращений от предпринимателей поступило к бизнес-омбудсмену Татарстана в прошлом году. Это на 23% меньше, чем в 2024-м. Об этом сообщил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на 19-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«На 28% снизилось число обращений к действию или бездействию органов власти, в первую очередь – органов местного самоуправления. И в целом цифры говорят о том, что мы фактически перешли от какой-то такой скорой помощи к формированию некой экосистемы, среды, в которой живет и работает предприниматель», – сказал он.

Абдулганиев отметил, что в прошлом году на первое место вышли обращения по маркировке товаров легкой промышленности. Кроме того, поступали обращения о необходимости разъяснения налогового и земельного законодательства, а также имущественных вопросов. На третьем месте по количеству обращений – жалобы на действия органов власти.

«И практически новая тематика, с которой мы столкнулись в прошлом году, – это споры в сфере защиты интеллектуальной собственности. Бизнес взрослеет, он уже созрел для того, чтобы регистрировать торговые знаки, отстаивать свои интересы. Или же там, где он ошибся и зашел на чужую поляну, обращаются к нам с вопросом, как в этом случае решить свои проблемы», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

По его словам, в прошлом году 80% обращений были решены в пользу предпринимателей.

«За последние шесть лет в мой адрес поступило более 29 тыс. обращений от предпринимателей. Это один из самых высоких показателей в России. Больше меня поступает обращений только в адрес омбудсмена Москвы», – заметил он.

Абдулганиев добавил, что количество самозанятых в республики выросло до 447 тыс., из них доля экономически активных – 73%.