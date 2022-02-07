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Ру Тат
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Здоровье
7 февраля 2022  12:07

Количество новых ковид-случаев в Татарстане выросло до 1305

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В Татарстане установлен очередной антирекорд по приросту Covid-случаев. За последние сутки коронавирусом заболели 1305 человек, десять из них заразились, будучи за пределами республики. 

«96 человек госпитализировано, 1209 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

В ведомстве отмечают, что 92 заболевших — это дети до 18 лет. Половина случаев (657) приходится на Казань, в Челнах выявили 278 больных. Среди районов больше всего зарегистрировано заболевших в Арском (48), Тукаевском (27) и Буинском (23). 

Таким образом общее количество случаев Covid-19 с начала пандемии превысило 56 тыс., 40,5 тыс. человек выздоровели. За последние сутки вакцинацию прошли 3,5 тыс. человек, всего 2,4 млн привито, 1,8 млн прошли полный курс.

Жертвами коронавируса стали четыре татарстанца: двое мужчин 1937 и 1942 годов рождения и две женщины, родившиеся в 1935 и 1938 годах. Всего из-за последствий коронавируса скончались 1627 жителей республики.

#коронавирус
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