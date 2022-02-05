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Ру Тат
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Здоровье
5 февраля 2022  13:47

Количество новых ковид-случаев в Татарстане превысило тысячу и достигло 1105

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За последние сутки в Татарстане коронавирусом заболели 1105 человек, что стало очередным антирекордом за всю пандемию. Шестеро жителей республики заразились за пределами республики, среди заболевших и 89 татарстанцев младше 18 лет. 

«94 человека госпитализировано, 1011 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

Основная часть новых случаев приходится на Казань (416) и Набережные Челны (321). 99 заболевших выявили в Нижнекамском районе, 57 — Альметьевском, 28 — Буинском. 

Таким образом всего в республике с начала пандемии коронавирусом заболели более 53,5 тыс. человек, выздоровело за весь период почти 40,2 тыс. человек, включая 283 за последние сутки.

Вакцинацию от коронавируса прошли 2,4 млн человек, почти 1,9 млн получили оба компонента препарата. 200 тыс. человек прошли ревакцинацию.

#коронавирус
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