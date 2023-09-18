Количество нелегальных уличных торговцев в Казани выросло на 71%

За первые восемь месяцев этого года в Казани вынесли почти 3,2 тыс. постановлений за нелегальную уличную торговлю, что на 71% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.

«Традиционно уличная торговля ведется на площадках по улицам Адоратского, Юлиуса Фучика, Зорге и Мавлютова», – отметил он.

Биктагиров добавил, что местные жители регулярно жалуются на торговцев, так как после них остаются мусор и испорченные продукты, которые привлекают крыс.