Количество многодетных семей в России увеличилось на 8%

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с начала 2025 года число многодетных семей в России увеличилось более чем на 8% и достигло 3,9 миллиона. Об этом пишет РИА Новости.

«…также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам 10 месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть прирост почти 300 тысяч», – рассказал министр.

Многодетной семьей в России считается семья с тремя и более детьми. Им положены значительные льготы, например субсидия на погашение ипотеки вплоть до миллиона рублей, скидки на услуги ЖКХ, возможность выбрать отпуск в удобное время и другие.