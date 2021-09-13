За три года число мест в школьных столовых Казани увеличилось на 6,5 тыс.

Изменение системы питания в школьных столовых Казани привело к увеличению их вместимости, а обновленная логистика позволила хранить на этих площадках на 50% больше запасов продуктов. Главная цель проводящейся работы — доступ детей к безопасному и здоровому питанию. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Она отметила, что в рамках программы организации горячего питания для учащихся начальных классов из республиканского бюджета было выделено более 297 млн рублей. На эти средства во время летних каникул были отремонтированы 43 школьных пищеблока. Там обновили вентиляцию, электро- и водоснабжение, канализацию, мебель и другие важные элементы.

«Благодаря ремонтным работам удалось расширить площадь обеденных залов на 234 квадратных метра — это площадь целой столовой. За счет увеличения площади и замены мебели в целом удалось нарастить число посадочных мест более чем на 2 тыс. единиц», — отметила Мухамедшина.

Она добавила, что в этом учебном году заработали две новые столовые. Первая расположилась в многопрофильном лицее «Унбер» в ЖК «Арт-Сити» (на 530 мест), вторая столовая на 450 посадочных мест появилась в лицее «Бионика» в жилом комплексе «Салават Купере». Интерьеры для этих школьных ресторанов были реализованы по индивидуальному дизайну.

«Благодаря проведенным работам за последние три года количество посадочных мест в столовых увеличилось на 6,5 тыс. единиц», — сообщила докладчица.

В новом учебном году изменению также подверглись системы логистики и складирования школьных столовых Казани. Их модернизация с 2018 года позволила нарастить объемы хранения продуктов на 50%.

«Обеспечение безопасного, сбалансированного и здорового питания детей — наш главный приоритет», — заключила Рима Мухамедшина.