Количество мест для иностранцев в ИФиМК уменьшили из-за неудобств с общежитиями

В настоящее время в Институте филологии и массовой коммуникации обучается более 5 тысяч студентов, треть из которых — иностранцы. Принять в этом году на первый курс институт планирует 260 иностранцев. Для сравнения, в прошлом году на первый курс приняли 446 студентов из за рубежа. Такое решение может быть связано с неудобством в общежитиях.

«Студентам иностранцам по общероссийским нормативам мы обязаны предоставить места в общежитиях. В то же время при предоставлении мест в общежитиях детям из России возникают неудобства», — объяснил директор института Радиф Замалетдинов.

Сверх того порядка 50 студентов примут по гослинии (квоты Россотрудничества и МИД РФ). Таким образом, всего ИФиМК готовится принять в этом году около 300 студентов-иностранцев.

Приемная кампания ИФиМК 2025 года стартовала. Прием документов продлится до 25 июля, а для поступающих по результатам внутренних испытаний — до 15 июля.