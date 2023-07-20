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Общество 20 июля 2023 17:18

Количество кибератак на Татарстан предложили уменьшить переходом на суверенный интернет

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Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

В Татарстане за полгода количество кибератак выросло в 3,6 раза. Общее их число достигло 1,3 млн. Об этом изданию «РБК Татарстан» сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Уменьшить поток атак на ресурсы республики поможет появление суверенного интернета, считает глава Центра информационной безопасности Университета Иннополис Михаил Серегин. Он отметил, что данная мера пресечет возможность проведения атак из-за рубежа.

«Данные атаки проводятся злоумышленниками, которые действительно находятся на территории третьих стран, либо российские преступники, таким образом, маскируются под другие юрисдикции», – пояснил эксперт.

Он отметил, что введение суверенного интернета не лишит полностью проблему: до тех пор, пока существует внутренняя преступность, кибератаки не исчезнут полностью.

Серегин предположил, что реализация проекта суверенного интернета может стартовать из-за введения санкций третьими странами, которые вызовут отключение российского сегмента от мировой сети.

#киберпреступники #интернет
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