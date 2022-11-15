В октябре татарстанцы в 2 раза чаще брали ипотеки, чем в начале лета

За октябрь в Татарстане оформлено более 9 тыс. ипотечных сделок – в два раза больше показателей в начале лета 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Больше всего в прошлом месяце выросло количество ипотек на жилые помещения – с 2,1 тыс. в начале лета до 4,6 тыс. в октябре; на земельные участки – с 1,4 тыс. в начале лета до 2,8 тыс. в октябре. Общее число ипотечных договоров за это время выросло с 4,5 тыс. до 9,2 тыс.

«В Татарстане положительная динамика на рынке ипотеки стала наблюдаться с конца лета и продолжается по сегодняшний день. Например, в августе нашим ведомством было зарегистрировано порядка 8,7 тыс. ипотек, в сентябре и октябре – более 9 тыс. Самый большой рост – в два раза – показала ипотека на квартиры и земельные участки», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

По словам представителя ведомства, по сравнению с летними месяцами осенью рынок недвижимости в целом стал более активным. Например, на вторичном рынке недвижимости количество переходов прав на основании договоров купли-продажи повысилось с 13 тыс. в летний период до 18,5 тыс. в октябре.

Отметим, что всего за 10 месяцев этого года Росреестром Татарстана зарегистрировано 78,5 тыс. ипотек, из которых 37,2 тыс. – на жилые помещения, 1,7 тыс. – на нежилые, еще 26,1 тыс. – на земельные участки.