Количество инвестсчетов татарстанцев за 7 месяцев выросло на четверть

Количество татарстанцев, владеющих индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), предназначенными для совершения операций с биржевыми инструментами, на 1 августа текущего года достигло 118,3 тыс. сообщило отделение Банка России —Национального банка по Республике Татарстан со ссылкой на данные Московской биржи.

С начала года количество таких счетов выросло на 23,9%. Доля ИИС татарстанцев среди всех открытых в Приволжском федеральном округе индивидуальных инвестиционных счетов составляет 13,6%.

«Важно помнить, что при инвестировании с помощью ИИС доходность не гарантирована в отличие от банковского вклада, а инвестированные средства не застрахованы государством. Если вы только начинаете свой путь в инвестировании, стоит быть внимательным, изучать особенности финансовых инструментов и их риски, – напоминает управляющий Нацбанком по РТ Марат Шарифуллин. – Для того, чтобы инвесторы не совершали высокорисковые сделки, способные обернуться большим ущербом, с этого года перед операциями со сложными финансовыми инструментами им необходимо будет пройти специальный тест. Он призван показать, в первую очередь самому человеку, насколько он готов к подобному шагу и осознает возникающие риски. Простые же продукты останутся доступны без подобной проверки».

Обязательным такое тестирование станет с 1 октября 2021 года (при покупке облигаций со структурным доходом — с 1 сентября); по иностранным неспонсируемым биржевым ПИФам — с 1 апреля 2022 года, когда они будут допущены на российский рынок. Тестирование проводится бесплатно и ограничений на пересдачу тестов не предусмотрено.

Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку. Подразумевается, что инвестор с таким опытом обладает необходимыми знаниями и при желании может принимать на себя высокие риски.