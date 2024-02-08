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Количество инвесторов в Татарстане за месяц выросло на 10 тысяч человек
По итогам января 2024 года количество татарстанцев, инвестирующих деньги на Московской бирже, достигло 940 тыс. человек, следует из отчета торговой площадки. Для сравнения: по итогам 2023-го в РТ насчитывалось 930 тыс. инвесторов, согласно оценке организатора торгов.
При этом по количеству частных инвесторов Татарстан «особняком» занимает 7 место. В топ-10 регионов по числу таких физлиц также входит Москва (2,6 млн человек), Московская область (1,71 млн), Санкт-Петербург (1,3 млн), Краснодарский край (1,15 млн), Республика Башкортостан (1,02 млл), Свердловская область (1,02 млн), Ростовская область (911 тыс.), Челябинская область (796 тыс.) и Самарская область (706 тыс.).
В целом в России на данный момент 30,2 млн частных инвесторов имеют счета на Московской бирже. При этом сделки в первый месяц года заключали только 3,7 млн россиян. За прошедший месяц они вложили: 43 млрд рублей в облигации, 12,3 млрд – в биржевые фонды и 8,1 млрд – в акции.
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