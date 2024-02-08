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Экономика 8 февраля 2024 17:35

Количество инвесторов в Татарстане за месяц выросло на 10 тысяч человек

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По итогам января 2024 года количество татарстанцев, инвестирующих деньги на Московской бирже, достигло 940 тыс. человек, следует из отчета торговой площадки. Для сравнения: по итогам 2023-го в РТ насчитывалось 930 тыс. инвесторов, согласно оценке организатора торгов.

При этом по количеству частных инвесторов Татарстан «особняком» занимает 7 место. В топ-10 регионов по числу таких физлиц также входит Москва (2,6 млн человек), Московская область (1,71 млн), Санкт-Петербург (1,3 млн), Краснодарский край (1,15 млн), Республика Башкортостан (1,02 млл), Свердловская область (1,02 млн), Ростовская область (911 тыс.), Челябинская область (796 тыс.) и Самарская область (706 тыс.).

В целом в России на данный момент 30,2 млн частных инвесторов имеют счета на Московской бирже. При этом сделки в первый месяц года заключали только 3,7 млн россиян. За прошедший месяц они вложили: 43 млрд рублей в облигации, 12,3 млрд – в биржевые фонды и 8,1 млрд – в акции.

#инвесторы #Татарстан #Московская биржа #акции #фондовый рынок #инвестиции
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