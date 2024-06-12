Количество инвесторов в Татарстане приближается к 1 млн человек

По итогам мая 2024-го на Мосбирже насчитывается 990 тыс. брокерских счетов, принадлежащих жителям Татарстана. При этом относительно апреля эта цифра увеличилась 8,4 тыс. человек, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Отмечается, что татарстанцы составляют 3,1% от общего числа частных инвесторов. Всего же инвестирующих россиян, судя по количеству открытых брокерских счетов, составляет 31,9 млн человек.

Также уточняется, что татарстанцы открыли в общей сложности 56,8 млн ИИС. Это 0,3% от всех индивидуальных инвестиционных счетов.

При этом сделки в мае совершали всего лишь 127,8 тыс. жителей РТ. Но все же это на 38% человек больше, чем совершавших сделки на рынке акций и облигаций в апреле.

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в прошлом месяце составил 126,7 трлн рублей. Это 32,5 трлн рублей больше, чем было ровно год назад.