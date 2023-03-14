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Количество машин на газомоторном топливе в Татарстане за десять лет выросло в 26 раз
В Татарстане число автомобилей, использующих газ в качестве топлива, с 2013 года увеличилось с 500 машин до 13,1 тыс. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на брифинге в Кабмине РТ.
«Если немного обратиться к истории, то в 2013 году, когда мы начали работать в республике, здесь эксплуатировались десять АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций — прим. Т-и), а продажи компримированного природного газа составляли всего 4,5 млн тонн в год. На начало 2013 года в республике эксплуатировалось 508 единиц [газомоторной] техники», — рассказал Олег Коробченко.
Глава Минпромторга РТ также добавил, что количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций выросло в 4,5 раза — до 44 единиц, а реализация компримированного природного газа увеличилась до 72,2 млн куб. метров в год, то есть в 16 раз.
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