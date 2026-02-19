Количество электронных обращений в Минземимущество Татарстана выросло на 17%

Количество электронных обращений в Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана за январь–май 2025 года выросло на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в ведомство поступило 742 заявления. Из них 159 направили юридические лица (21,4%), 583 – физические лица (78,6%).

Среди наиболее востребованных услуг в земельной сфере – предварительное согласование предоставления участков, находящихся в государственной собственности, а также их передача в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование без проведения торгов.

В жилищной сфере чаще всего граждане обращаются за передачей в собственность занимаемых ими жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением «Республиканская имущественная казна».

Подача заявлений через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан и федеральный портал Госуслуг позволяет экономить время – посещать ведомство не требуется. Сервисы работают круглосуточно, поэтому подать заявку можно в любое удобное время. Кроме того, все услуги доступны дистанционно – из дома или офиса.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев сообщил, что спрос на электронные госуслуги в Татарстане продолжает расти. По его словам, это свидетельствует о том, что цифровые сервисы становятся более понятными и удобными для граждан. Он также напомнил о возможности оставить обратную связь по итогам получения услуги и тем самым повлиять на дальнейшее развитие сервисов.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» все 25 государственных услуг министерства доступны на региональном портале. При этом 12 из них интегрированы с федеральным порталом Госуслуг.